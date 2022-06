CEO do Atlético de Madrid pede desculpa aos adeptos que não gostam do novo equipamento

Equipamento principal do Atlético de Madrid para 2022/23 não agradou a alguns adeptos, que criticaram nas redes sociais. Miguel Ángel Marín pediu desculpa.

Miguel Ángel Gil Marín, acionista máximo do Atlético de Madrid, pediu desculpa aos adeptos após as muitas críticas nas redes sociais ao novo equipamento principal dos colchoneros, para 2022/23.

Numa carta aos adeptos, o CEO do clube espanhol explicou a motivações para este design.

"A respeito das camisolas para a temporada 2022/23, o design pretendia ligar-se a dois aspetos históricos. A camisola vermelha e branca [principal] inspira-se no rio Manzanares - cuja ligação ao clube é tão forte -, representando o traçado do rio. Pedimos desculpa aos adeptos que não gostaram deste desenho da camisola, mas a única intenção era recordar o passado com carinho e respeito. Noutro sentido, em abrir de 2023 vamos estrear uma camisola que será uma réplica da do ano de 1903, com o emblema original, para comemorar os 120 anos da fundação do clube. O equipamento para 2023/24 já foi aprovada, com um design clássico, e já se encontra em fase de fabrico", adiantou o CEO.

Miguel Ángel Marín anunciou também a criação de uma comissão formada por representantes de diversos grupos de adeptos para discutir decisões futuras como a do design dos equipamentos.