CEO do Al Nassr deixa aviso: "Vai haver outra contratação nos próximos dias"

No dia em que Otávio foi oficializado no Al Nassr, Ahmed Al Ghamdi, CEO do Al Nassr, prometeu mais uma contratação para os próximos dias.

"Vai haver uma outra contratação nos próximos dois dias e o Al Nassr vai lutar pela conquista de todas as competições que participar", começou por dizer, em conferência de imprensa, Ahmed Al Ghamdi, destacando ainda a felicidade pelo triunfo (4-2) desta tera-feira, que garantiu o acesso à fase de grupos à Champions asiática.

Já sobre Talisca, Ahmed vincou que "é um assunto do treinador" e que não houve comentários. Circulou a informação na Arábia Saudita de que o brasileiro não tinha sido inscrito na liga dos campeões asiática, o que teria deixado o balneário em polvorosa, mas, tal como O JOGO revelou na segunda-feira, Talisca foi mesmo a jogo.