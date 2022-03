Centro de treinos do PSG grafitado durante a noite com insultos

Grafitis escritos no centro de treinos do PSG

O centro de treinos do PSG foi, esta noite de domingo, grafitado com insultos dirigidos aos jogadores e a Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube

O jornal L'Équipe informou que as paredes do Camp des Loges, centro de treinos do PSG, foram grafitadas ao longo de cerca de 40 metros e que uma equipa de limpeza da cidade de Saint-Germain-en-Laye se encontra a limpar o local.

Este ato de vandalização segue-se à vitória caseira do PSG frente ao Bordéus por 3-0, na ressaca da eliminação da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid, motivo que levou a um coro de assobios por parte de ultras e adeptos parisienses na partida da Ligue 1, em protesto à atuação dos jogadores e, em especial, à presidência de Nasser Al-Khelaifi.

O jornal frança avança que são esperados mais atos de distúrbios por parte dos adeptos do PSG nos próximos dias.