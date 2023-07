Centro de treinos do Fluminense impressionou Marcelo: "Mais coisas do que no Real Madrid"

Presidente do emblema carioca revelou uma conversa que teve com Marcelo acerca das instalações no centro de treinos do clube.

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, tem orgulho no investimento que foi feito no centro de treinos do clube brasileiro e conta que Marcelo, reforço para esta época, ficou impressionando, mesmo vindo de um colosso mundial como o Real Madrid.

"Fizemos investimentos elevados no centro de treinos, especialmente em termos de tecnologia. Gastámos à volta de 650 mil euros só em máquinas relacionadas com fisiologia e fisioterapia. Para vocês terem uma ideia, o Marcelo veio do Real Madrid e após uma semana de treinos passou na minha sala e disse: 'Presidente, aqui temos muito mais coisas do que no Real Madrid, em termos de tecnologia. Temos aqui máquinas que alguns jogadores de lá iam gostar, porque são jogadores que se cuidam muito'", revelou, em conversa no podcast "EmpreendeRio".