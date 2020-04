Central passou pelo Barcelona, diz quem será o próximo treinador e recorda Deco

Espanhol recordou vários momentos da carreira.

Chico Flores, central de 33 anos do Fuenlabrada, passou por muitos clubes na carreira - Cádiz, Portuense, Barcelona B, Almería, Génova, Maiorca, Swansea, Lekhwiya, Granada e Rubin Kazan - e, através da iniciativa #MARCAEnCasa, do jornal Marca, recordou muitas dessas passagens, em especial o período em que esteve ao serviço do Barcelona B, quando teve a oportunidade de treinar com Messi e... Deco.

"Foi uma fase muito bonita. Coincidi com Guardiola e Tito Vilanova. Aprendi muito com eles e com o clube, aquele desejo de jogar sempre bem. Sendo um miúdo, tive a oportunidade de treinar com Messi, Ronaldinho, Iniesta, Xavi, Puyol... Era uma loucura", afirmou aos leitores do diário desportivo espanhol, antes de falar sobre quem considera que será o próximo treinador do emblema blaugrana.

"Xavi? No Catar estávamos nas duas equipas mais fortes. Havia uma grande rivalidade e lutávamos quase sempre por títulos. Eu ganhei muitos (duas Ligas, duas Supertaças, uma Taça do Príncipe e uma Taça do Emir), mas demo-nos bem. Fico contente por ele e acho que terá um grande futuro. Vai ser o próximo treinador do Barcelona", explicou.