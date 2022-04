Central ex-FC Porto comprometeu-se a renovar com o Atlético Madrid

Felipe, que rendeu 20 milhões de euros aos cofres portistas e que está a cumprir os três últimos meses de vínculo, vai ficar no Wanda Metropolitano até 2023. Anúncio da renovação ocorrerá no final de 2021/22

Chegado à capital de Espanha em 2019, oriundo do Dragão, Felipe vai manter-se no Atlético Madrid por mais uma época (até 2023). Segundo a "Marca", o agente do central acordou a continuidade com o clube após vários meses de negociações.

O anúncio da renovação de contrato, cuja definição ficou marcada por avanços e recuos, por causa do desempenho colchonero e do próprio futebolista, será feito pelo clube da La Liga assim que a época termine, refere ainda a "Marca".

A conclusão do processo ocorreu nas últimas semanas e foi como que "acionada" pelo interesse demonstrado pelo Sevilha no jogador, dado que se tornaria um alvo apetecível em função de estar a apenas três meses da desvinculação.

Felipe foi contratado, em 2019, a troco de 20 milhões de euros ao FC Porto e, desde então, assumiu-se como um dos mais utilizados pelo técnico Diego Simeone.