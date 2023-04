Central do Nápoles seguido por alguns dos grandes ingleses

Kim Min-jae tem convencido Manchester United, Liverpool e Tottenham

Titular numa equipa que está muito perto de conquistar a Serie A e que está presente nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, Kim Min-jae começa a ser seguido por vários clubes de nomeada na Premier League.

O central do Nápoles interessa, segundo informação do Daily Mail, ao Tottenham, ao Manchester United e ao Liverpool. A cláusula de rescisão está fixada nos 45 milhões de euros, um valor não proibitivo para alguns dos preços que se praticam, por esta altura, na Premier League.

Com 36 jogos disputados em todas as competições, Kim, contratado no início da época ao Fenerbahçe, é o terceiro jogador de todo o plantel do Nápoles com mais minutos, numa época que pode vir a ser histórica para o clube.