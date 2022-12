Central do Fulham renova aos 35 anos e atira: "Não, ainda não me vou retirar"

Tim Ream renovou contrato com o Fulham por mais uma temporada, até junho de 2024.

Depois de marcar um golo na vitória por 3-0 sobre o Crystal Palace, esta segunda-feira, Tim Ream deu mais uma boa notícia aos adeptos do Fulham: renovou contrato por mais uma época, até junho de 2024.

Aos 35 anos, o internacional pelos Estados Unidos da América (50 jogos) segue para o oitavo ano ao serviço dos cottagers. Esta época já participou em 19 jogos.

No anúncio da extensão do vínculo, Tim Ream teve um tirada curiosa: "Não, ainda não me vou retirar. Sinto-me na melhor forma de sempre, com imensa confiança e esta renovação até 2024 é um momento de enorme orgulho para mim e a minha família. Foi uma decisão fácil, nem tive de pensar. Um clube fantástico, um grupo de jogadores incrível e tenho uma grande ligação com os adeptos."