Central do Copenhaga relata drama familiar na Ucrânia: "Têm vivido um desastre..."

David Khocholava, futebolista dos dinamarqueses do Copenhaga

Mulher, irmã, pai e filho de Khocholava estão a viver sob perigo e com receio da morte por causa da guerra

O conflito armado, despoletado pela Rússia, na Ucrânia tem originado vários dramas familiares na vida de milhares de ucranianos. Um deles, David Khocholava, futebolista dos dinamarqueses do Copenhaga, revelou estar desesperado com a situação atual de vários seus parentes e assumiu estar incapaz de prestar o apoio necessário.

"A minha mulher, a minha irmã e o meu pai estão lá [na Ucrânia], com o meu. Precisam da minha ajuda, mas preciso de ter a cabeça fria. Têm vivido um desastre. Vivem com medo de não haver amanhã. Peço que se aguentem", disse o defesa, aos meios do Copenhaga, em entrevista que expôs o caso na tentativa de conseguir apoio institucional.

Khocholava detalhou, de seguida, que "a cidade onde a minha mulher nasceu e cresceu foi destruída de alto a baixo" e expressou confiança no término da guerra, exaltando o povo ucraniano pela preseverança perante a ofensiva russa.

"A Ucrânia vai vencer a Rússia. A Ucrânia pode ter perdido pessoas, mas [os ucranianos] são uns heróis. Vão reconstruir tudo e o Mundo vai ajudar", acrescentou o defesa do Copenhaga.

Os ataques bélicos, deflagrados na madrugada de 24 de fevereiro, causaram mais de 2.000 mortos entre a população civil da Ucrânia e a fuga de mais de dois milhões de pessoas para os países vizinhos, como Polónia, Hungria e Roménia, de acordo com a ONU.