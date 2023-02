Philipe Sampaio, central do Botafogo, caiu sozinho no relvado. Veja o vídeo, em baixo.

O central do Botafogo Philipe Sampaio causou na madrugada desta sexta-feira enorme preocupação, ao cair desamparado no relvado [ver no final do texto], sendo retirado de ambulância e levado para o hospital.

Ao que tudo indica, e de acordo com informações do clube brasileiro, o jogador encontrava-se "consciente" quando se dirigiu para o hospital, "para exames complementares".

"O jogador Philipe Sampaio encontra-se consciente e será encaminhado ao Hospital para exames complementares. O atleta é acompanhado de perto por médico e enfermeiro do clube", podia ler-se em comunicado.

Mais tarde, via assessoria, o Botafogo, que acabou por perder por 2-0 no terreno do Vasco da Gama, atualizou o estado clínico do jogador:

"O atleta encontra-se lúcido e estável, a realizar exames complementares. Sampaio apresentou episódio de síncope atraumática durante a partida e seguirá internado até amanhã, respeitando o protocolo de exames clínicos e cardiológicos. A equipa médica do clube e hospital acompanham o atleta de perto. Sampaio agradeceu o apoio de todos."

Veja o momento em que o jogador caiu desamparado: