Central do Arsenal compara Adama Traoré a casa de tijolos: "Como é que cai assim?"

Rob Holding queixou-se ao árbitro de uma falta apitada sobre Adama Traoré e as palavras do jogador do Arsenal foram bem audíveis.

Que Adama Traoré é um poço de força não é novidade para ninguém. E que consegue meter a cabeça dos defesas em água, também não o é. Agora foi a vez de Rob Holding, defesa-central do Arsenal, se "chatear" com o físico do avançado do Wolverhampton.

Após uma queda do espanhol, o árbitro apitou falta e Holding não ficou satisfeito. "Ele é como uma casa de tijolos, como é que cai assim?", atirou, irritado. O momento foi audível para toda a gente.