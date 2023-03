Jean Clair Todibo, agora no Nice, pode cumprir a primeira internacionalização A por França. Jogou no Estádio da Luz apenas meio ano, em 2020/2021.

Aos 23 anos, Jean Clair Todibo pode cumprir a primeira internacionalização A por França. O central, que joga agora no Nice, elegeu o Benfica como o pior momento da carreira.

"A minha passagem pelo Benfica foi o momento mais complicado para mim. Não joguei, mas acabou por ser muito útil. Tive de me questionar e refletir. Estabilizei e encontrei um equilíbrio", referiu, em conferência de imprensa, antes do regresso do finalista vencido do último Mundial, que mede forças com os Países Baixos e com a Irlanda.

Todibo passou apenas meio ano no Estádio da Luz, na primeira metade da temporada 2020/2021, por empréstimo do Barcelona. Desde o verão de 2021, o jogador pertence aos franceses do Nice.