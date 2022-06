Central apontado ao FC Porto perto do regresso temporário a França

De acordo com a Imprensa espanhola, o Marselha está a tentar o empréstimo de Clément Lenglet

Clément Lenglet está perto de regressar a França, que deixou no mercado de inverno de 2017 rumo ao Sevilha. De acordo com o jornal Sport, o Marselha está em negociações com o Barcelona, com vista a um eventual empréstimo do central.

Lenglet, que já foi apontado ao FC Porto, numa informação mais tarde desmentida por O JOGO, não conta para Xavi e o Marselha está a tentar a cedência temporária junto dos catalães, de forma a cobrir a esperada saída do defesa Duje Ćaleta-Car neste defeso, mas tem dois obstáculos a ultrapassar.

O primeiro diz respeito ao salário do internacional francês de 27 anos, que aufere cerca de cinco milhões de euros por ano no Barcelona, com quem tem contrato até 2026. Será assim preciso convencer os responsáveis catalães a continuarem a suportar esse encargo durante a cedência.

O segundo tem a ver com a própria postura de Lenglet em relação à mudança, uma vez que o central não estará muito convencido pelo projeto do segundo classificado da última edição da Ligue 1, temendo ainda uma repetição dos vários episódios violentos sucedidos ao longo de 2021/22 no futebol francês.

Lenglet terá ainda sido alvo de interesse por parte de emblemas da Premier League, mas o Marselha é o clube mais bem posicionado para contar com o defesa na próxima épocas, assegura a mesma fonte.

Na temporada finda, Lenglet alinhou num total de 27 jogos pelo Barcelona, o número de partidas mais baixo que registou desde que deu entrada na Catalunha, em 2018.