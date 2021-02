Ceni e a conquista do Brasileirão: "Alegria perdura para o resto da vida"

Treinador do Flamengo reagiu à recente conquista do bicampeonato brasileiro pelo Flamengo

Rogério Ceni celebrou, na última madrugada, o título de campeão do Brasileirão pelo Flamengo, apesar do desaire ante o São Paulo (2-1). Mesmo sem fechar com chave de ouro, o técnico declarou-se crente na festa dos adeptos pela conquista.

"Fico feliz. (...) Tenho a certeza que, apesar de o resultado não ter sido aquele que a gente desejava, o Rio de Janeiro vai amanhecer mais alegre. A alegria dessas pessoas é ver o Flamengo campeão, ver o Flamengo vencer", afirmou Ceni.

O técnico brasileiro, que em novembro de 2020 substituiu Domènec Torrent no comando do Mengão, lamentou a derrota na 38.ª e última jornada do principal campeonato brasileiro, cuja participação enalteceu e que lhe causa uma sensação eterna.

"Num campeonato de pontos corridos, conseguimos a melhor campanha entre todos. Foi uma pena ter saído derrotado [frente ao São Paulo], mas a alegria de ser campeão perdura pelo resto da vida", referiu Rogério Ceni.

O técnico do Flamengo destacou ainda o facto de se ter sagrado campeão no Estádio do Morumbi, recinto no qual atuou entre 1990 e 2015, então com a camisola de guarda-redes do São Paulo.

"Ser campeão aqui, no lugar que tenho um carinho muito grande, é um respeito muito grande. E hoje num clube grande como o Flamengo. Tenho certeza que o Rio de Janeiro hoje está parado", acrescentou Ceni.

O Flamengo sagrou-se bicampeão brasileiro, algo que não acontecia desde a época 1982/83, depois de Jorge Jesus ter conduzido, na última temporada, o Mengão ao primeiro título. O Internacional de Porto Alegre empatou a zero na última ronda e ficou a um ponto de distância.