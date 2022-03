Ceni admite conversa com Pedrinho, mas afirma: "Não tenho interesse em contratá-lo neste momento"

Antigo jogador do Benfica está livre para procurar outro clube na sequência da paralisação no futebol da Ucrânia em tempo de guerra

Rogerio Ceni, técnico do São Paulo, abordou nesta sexta-feira a situação de Pedrinho, antigo jogador do Benfica e alvo de vários clubes brasileiros e não só, agora que a guerra na Ucrânia tornou impossível a continuidade do futebol.

"Liguei para ele e falei com ele durante três minutos e dez segundos. Se quiserem, tenho a chamada no meu telemóvel o tempo que falei. Gosto muito dele, acho-o muito bom jogador, mas neste momento não tenho interesse em contar com ele", afirmou, em conferência de imprensa.

Recorde-se que Pedrinho, que atuou no Benfica na época passada, estava no Shakhtar Donetsk até a guerra deflagrar na Ucrânia e a FIFA autorizar os jogadores que atuam no país a procurarem outro clube.