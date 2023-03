Cenas lamentáveis: adepto invade relvado com criança ao colo para agredir um jogador

Aconteceu nas meias-finais do Campeonato Gaúcho, no final do embate entre Internacional e Caxias

O encontro entre Internacional e Caxias, referente às meias-finais do Campeonato Gaúcho, terminou com cenas lamentáveis.

Pois bem, tudo começou no desempate por grandes penalidades, quando dois jogadores se desentenderam, sendo imediatamente expulsos. As coisas pareciam controladas, mas a situação voltou a mudar quando Wesley deu o triunfo ao Caxias, provocando de seguida os adeptos rivais.

Os jogadores envolveram-se em cenas de pancadaria e os adeptos do Internacional acabaram mesmo por invadir o relvado, um deles com uma criança ao colo, tendo agredido um jogador do Caxias.

Wesley foi mesmo um dos jogadores mais afetados, tendo sofrido uma fratura no nariz.

Vejas as imagens: