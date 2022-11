Celtic entra na moda e contrata o quinto japonês

Yuki Kobayashi assinou por cinco anos com a equipa de Glasgow

O jogador japonês está na moda e esta quarta-feira a seleção surpreendeu o mundo ao bater a Alamenha no Mundial do Catar. O Celtic de Glasgow tem uma aposta firme no mercado japonês e esta quarta-feira anunciou o quinto jogador daquele país para o plantel principal.

Yuki Kobayashi, defesa-central de 22 anos, oriundo do Vissel Kobe, assinou por cinco anos e junta-se à equipa em janeiro.

No plantel do Celtic vai encontrar os compatriotas Reo Hatate, Yosuke Ideguchi, Kyogo Furuhashi e Daizen Maeda.