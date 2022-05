Celtic de Jota empata e sagra-se campeão escocês pela 53ª vez

Empate a uma bola no terreno do Dundee United chegou para festejar o título a uma jornada do fim. Jota entrou na segunda parte e ajudou o clube a ganhar o décimo título nos últimos onze anos

Um empate a uma bola no terreno do Dundee United foi o que bastou ao Celtic para festejar o 53º título de campeão escocês, o décimo nas últimas onze épocas.

Com Jota como suplente utilizado, o líder do campeonato sabia que precisava apenas de um empate para consumar o regresso ao trono do futebol escocês. Giakoumakis, no início da segunda parte, abriu o marcador, antes de Levitt empatar, a menos de 20 minutos do final.

Depois de ter visto o rival Rangers levantar o título na época passada, o Celtic voltou a ser o mais forte em solo escocês, ficando a apenas dois títulos de campeão do outro grande de Glasgow.

