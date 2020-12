Celta de Vigo surpreende em Bilbau

Golos de Hugo Mallo e do inevitável Iago Aspas permitiram aos galegos conquistar um moralizador triunfo na luta pela permanência na Liga espanhola.

O Celta de Vigo somou esta sexta-feira o terceiro triunfo na Liga espanhola, ao vencer o Atlético de Bilbau, por 2-0, no Estádio de San Mamés, no encontro inaugural da 12.ª jornada da competição.

A formação de Vigo inaugurou o marcador aos 61', com um golo de Hugo Mallo (primeiro golo esta época do lateral-direito de 29 anos que nunca saiu do Celta e já leva 374 jogos com aquela camisola) e ampliou a vantagem aos 78', por Iago Aspas, internacional espanhol que foi utilizado em todos os jogos e que fez o sexto golo esta temporada e que tem um registo notável ao serviço do clube galego: 156 golos em 357 jogos.

Com este triunfo, o Celta de Vigo ascendeu provisoriamente, ao 14.º lugar, com 13 pontos, os mesmos do adversário desta noite, o Atlético de Bilbau, e de mais quatro equipas: Alavés, Eibar, Getafe e Elche..