Celta de Vigo rescinde com jogador condenado por abuso sexual

O Celta de Vigo anunciou, esta sexta-feira, que rescindiu contrato com o avançado Santi Mina, que viu recentemente confirmada a pena de prisão de quatro anos, por abuso sexual.

"Depois de analisar minuciosamente as distintas alternativas jurídicas disponíveis, como anunciámos no dia 19 depois da decisão do Supremo Tribunal de Justiça da Andaluzia, o Celta de Vigo tomou hoje a decisão firme de rescindir unilateralmente o contrato de trabalho do jogador Santi Mina. Esta decisão, que conta com o firme apoio da LaLiga, confirma sem margem para dúvidas a posição inicial do clube, uma vez que desde o primeiro dia a entidade sublinhou que os valores do RC Celta estão acima de tudo", pode ler-se no comunicado.

Santi Mina, avançado espanhol, foi condenado a quatro anos de prisão por abusos sexuais. O caso remonta a 2017 quando, em junho desse ano, o jogador, que na altura jogava no Valência, estava de férias com o amigo e também jogador David Goldar - que também foi constituído arguido mas acabou absolvido e ilibado de qualquer responsabilidade penal -terá abusado de uma mulher.