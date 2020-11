Celta de Vigo empata e soma sétimo jogo sem vencer

Com este resultado, o Elche segue no 11.º lugar, com 11 pontos, enquanto o Celta de Vigo é 17.º, com sete

O Celta de Vigo somou esta sexta-feira o sétimo encontro sem vencer na liga espanhola, ao empatar em casa do Elche (1-1), no jogo de abertura da nona jornada.

A jogar em casa, o Elche adiantou-se no marcador logo aos quatro minutos, por Fidel Chaves, de grande penalidade, mas Santi Mina marcou o golo do empate dos galegos, aos 41.

Com este resultado, o Elche segue no 11.º lugar, com 11 pontos, enquanto o Celta de Vigo é 17.º, com sete, e pode cair para zona de despromoção até ao final da ronda.