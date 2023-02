Celta de Vigo, de Carvalhal, vence jogo louco com sete golos

A festa dos jogadores do Celta de Vigo

Redação com Lusa

Equipa orientada pelo treinador português foi a casa do Bétis vencer por 4-3.

O Celta de Vigo, treinado pelo português Carlos Carvalhal, foi a Sevilha vencer o Bétis, por 4-3, na 20.ª jornada da Liga espanhola de futebol, num jogo com sete golos e constantes alterações no resultado.

A catadupa de golos começou cedo, com a equipa galega a abrir o marcador logo aos seis minutos pelo avançado norueguês Jorgen Larsen, mas o Bétis reagiu de imediato e restabeleceu a igualdade três minutos depois, aos nove, pelo dianteiro Juanmi.

A viragem no resultado surgiu aos 23 minutos, quando o médio Sergio Canales colocou a sua equipa na frente do marcador, mas o Celta fez o 2-2 à beira do intervalo, aos 42 minutos, pelo médio Gabriel Veiga, que repetiria a dose já na segunda parte, aos 56.

No entanto, quem acabaria por dar, praticamente, a "machadada" final no jogo foi o central ganês do Celta, Joseph Aidoo, ao fazer o 4-2, aos 69 minutos, de nada servindo ao Bétis o golo do marroquino Nabil Fekir, aos 84, que estabeleceu o 4-3 final.

Na baliza do Bétis esteve o internacional luso Rui Silva, mas ausência notada no meio-campo foi a de William Carvalho, que não pôde ir a jogo por estar castigado, enquanto que o único jogador português da equipa de Carlos Carvalhal, Gonçalo Paciência, não chegou a sair do "banco".

Este triunfo forasteiro permitiu ao Celta subir, à condição, ao 11.º lugar, com 23 pontos, enquanto a equipa andaluza marcou passo no sexto posto, com 31.

Nos outros jogos da 20.ª jornada hoje disputados, o Atlético de Madrid "tropeçou" na receção ao Getafe, ao empatar a um golo, mas o destaque foi para a primeira vitória do Elche, e logo frente ao Villarreal, por 3-1.