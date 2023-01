Celta de Vigo de Carlos Carvalhal empata com Villarreal

Gonçalo Paciência não chegou a ser utilizado pelo treinador português, permanecendo no banco até final da partida.

O Celta, treinado pelo português Carlos Carvalhal, empatou esta sexta-feira, 1-1, na receção ao Villarreal, na abertura da 17.ª jornada da Liga espanhola, mas foi um empate com sabor amargo pelo que fez para vencer.

O Villarreal, equipa que luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões, adiantou-se no marcador aos 15 minutos, pelo internacional espanhol Gerard Moreno, mas o Celta nunca se entregou, tendo chegado ao empate e justificado a vitória.

Os números não mentem e demonstram que o Celta teve 13 pontapés de canto contra três do Villarreal, oito remates enquadrados à baliza contra um apenas do seu opositor, do qual resultou o golo de Moreno, e o seu guarda-redes, o ex-FC Porto Agustín Marchesín, não fez uma única defesa ao invés do guarda-redes visitante, Pepe Reina, que executou nada menos de sete.

A equipa galega chegou ao empate aos 68 minutos, pelo avançado norueguês Jorgen Larsen, após assistência do médio Gabriel Veiga, com um remate cruzado que ainda tabelou no poste antes de entrar na baliza.

O internacional português Gonçalo Paciência não chegou a ser utilizado por Carlos Carvalhal, permanecendo no banco até final da partida.

Com este ponto, o Celta, que luta pela manutenção, subiu ao 15.º lugar, com 17 pontos, mais dois do que o Cadiz, 18º e primeira equipa em zona de despromoção.

O campeonato é liderado pelo Barcelona, com 41 pontos, seguido do Real Madrid, com 38, da Real Sociedad, com 32, e do Villarreal, com 28, mas com mais um jogo que o trio que o precede.