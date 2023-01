Celta, de Carvalhal e Paciência, perde e pode cair na zona de despromoção

Celta de Vigo, de Carvalhal, derrotado em Maiorca no arranque da 18.ª jornada da LaLiga.

O Celta de Vigo, treinado pelo português Carlos Carvalhal, foi derrotado no reduto do Maiorca (1-0), esta sexta-feira, no encontro inaugural da 18.ª jornada da Liga espanhola.

Depois de um primeiro tempo em que o nulo (0-0) persistiu, foi o avançado Dani Rodríguez, à passagem do minuto 60, a inaugurar o marcador e a dar o triunfo aos anfitriões.

No lado do Celta, o internacional português Gonçalo Paciência foi lançado em campo por Carvalhal, aos 67 minutos.

Com este triunfo, o Maiorca segue no 10.º posto, com 25 pontos, enquanto o conjunto da Galiza, que voltou a conhecer o sabor da derrota cinco jogos depois, ocupa o 16.º posto, com 17.