Celta anuncia saídas, com Carvalhal e Seferovic iminentes

Clube galego despediu-se hoje de Augusto Solari e amanhã será Hugo Mallo. A saída do português é também iminente, garantem em Espanha, assim como o fim do empréstimo do jogador do Benfica

O Celta de Vigo está a arrumar a casa e depois da saída do diretor geral Antonio Chaves, já começou a anunciar a saída de jogadores, com o técnico português Carlos Carvalhal a ser dado pela Imprensa espanhola também estando na porta de saída.

O clube galego despediu-se hoje do médio Augusto Solari e amanhã será a vez de Hugo Mallo, um histórico no emblema e um dos capitães.

Depois, segundo escreve o AS, será possivelmente a vez de Carlos Carvalhal sair. A reta final do campeonato, com o clube a garantir a permanência na última jornada, após dois meses repletos de maus resultados, não agradou à direção do Celta, que pensa na saída de Carvalhal, mesmo com este a ser "protegido" pelo assessor para o mercado Luís Campos. Em Espanha a saída de Carvalhal é dada como iminente.

Por último será a vez de dizer adeus aos emprestados Haris Seferovic, Óscar Rodríguez e Carles Pérez, embora este possa ainda continuar no clube. O suíço Seferovic regressará ao Benfica, com o qual tem mais um ano de contrato.

