Celta anuncia saída do treinador e o caminho está livre para Carvalhal

Eduardo Coudet viu terminada uma ligação iniciada há sensivelmente dois anos.

O Celta de Vigo oficializou esta quarta-feira a saída de Eduardo Coudet do comando técnico da equipa, terminado assim uma ligação iniciada em novembro de 2020.

"O clube, após esta difícil decisão, quer expressar a Chacho Coudet e aos seus assistentes a sua mais sincera gratidão pela dedicação, honestidade e profissionalismo que demonstraram desde o primeiro dia do seu tempo em Vigo, no qual sempre ofereceram uma atitude louvável e fizeram um trabalho excecional, sem se pouparem a esforços e com um envolvimento exemplar. O Celta gostaria também de lhes desejar sorte e sucesso na sua nova etapa desportiva", pode ler-se no comunicado.

O treinador argentino viveu a primeira experiência na Europa, após passagens por Internacional (Brasil), Racing, Rosario Central (ambos da Argentina) e Club Tijuana (México).

Tal como O JOGO já informou, o clube do principal escalão espanhol está em negociações com Carlos Carvalhal e o acordo deve ser anunciado em breve.

O Celta, onde joga Gonçalo Paciência, está em 16.º lugar, com apenas um ponto de vantagem para a primeira equipa em zona de despromoção.