Celades na frente para substituir Carlos Carvalhal no Celta

Antigo jogador do clube e técnico das seleções jovens espanholas é um dos preferidos, mas também se fala de Iraola e Diego Martínez

Com a saída de Carlos Carvalhal ainda fresca (foi oficializada esta manhã), o Celta de Vigo não perdeu tempo e já está em diligências para encontrar o seu sucessor. Albert Celades é o nome mais consensual, segundo informam em Espanha.

Celades jogou no clube, formou-se no Barcelona como jogador e como técnico adopta um estilo de futebol ofensivo e foi bem sucedido nas seleções jovens de Espanha. O antigo médio encara com bons olhos o regresso a Vigo, sendo que tem em carteira, também, uma proposta do Almería.

Além de Celades, também se fala no eventual interesse dos galegos em Andoni Iraola, assim como em Diego Martínez.

