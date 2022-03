Ceferin volta a atacar Superliga e fala em possível Liga das Nações global

Declarações do presidente da UEFA na cimeira "Negócio do futebol", organizada pelo jornal "Financial Times", em Londres.

Superliga: "Falar da Superliga não é falar de futebol. Não é um projeto de futebol. Não era lógico que aparecesse algo assim no meio da pandemia. A UEFA tentou ajudar os jogadores e as equipa numa terrível situação como a pandemia. Fizemos o que podíamos para ajudar. Para nós, o futebol e os futebolistas são para os adeptos. Acabaram-se as Superligas e as competições fora das normas do futebol. Utilizaram a pandemia e agora a guerra. Os clubes são livres de criar a sua própria competição, mas não esperem competir nas da UEFA. Estou cansado deste projeto futebolístico. Podem pagar a quem quiserem para dizer que é um bom projeto, mas continua a ser uma ideia sem sentido. Um dos criadores do projeto ligou-me para pedir desculpa."

Mudanças na Champions não se comparam à Superliga: "É algo completamente diferente. Continuamos a trabalhar com a ECA (Associação Europeia de Clubes) para encontrar uma solução para tudo. Não tem nada a ver. O calendário está sobrecarregado e os jogadores sofrem. As equipas querem jogar muitos jogos. Não é problema da UEFA, é do futebol em geral. Preocupa-nos. Estamos a comparar o projeto da Superliga com as mudanças da FIFA. Para a Superliga os adeptos são consumidores, para a UEFA, a coisa mais importante."

Mudanças no calendário e possível Liga das Nações global: "Acho lógico que as grandes federações queiram jogar mais partidas entre elas. Uma Liga das Nações global é uma possibilidade que está a ser falada com a FIFA. Poderia ser disputada não só dentro da UEFA, mas também com outras confederações. Ninguém quer o Campeonato do Mundo de dois em dois anos."