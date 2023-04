Ceferin visa Martínez: "Podes ser um guarda-redes perfeito, mas se não fores boa pessoa..."

Palavras do presidente da UEFA foram proferidas no livro: "Messiánico", de Sebastián Fest e Alexandre Juillard

As celebrações de Emiliano Martínez no Campeonato do Mundo do Catar ainda dão que falar. Desta vez, foi Aleksander Ceferin a visar as atitudes do guarda-redes da Argentina. O presidente da UEFA referiu mesmo que Lionel Messi podia ter dito alguma coisa ao seu compatriota, no sentido de evitar alguns comportamentos.

""Messi devia ter-lhe dito alguma coisa, para que não o fizesse e para que mostrasse algum respeito. Se vires como ele reagiu durante os penáltis.... Não consigo compreendê-lo a gozar com Mbappé, coisas desse género. Isso não é desportivismo, isso foi primitivo e eu não gostei", explicou, em palavras retiradas do livro ""Messiánico", de Sebastián Fest e Alexandre Juillard.

Elogiando as qualidades do guarda-redes do Aston Villa, Ceferín lembrou que a parte humana também é muito importante.

"Não se faz isso. Ganhou o Campeonato do Mundo! Mostra alguma grandeza, mostra que não és primitivo. Podes ser um guarda-redes perfeito, mas se não fores boa pessoa...", referiu.