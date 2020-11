Presidente da UEFA garante: Superliga "fora de questão" e Euro'2021 joga-se "da mesma forma"

Presidente da UEFA concedeu uma entrevista ao jornal espanhol MARCA e abordou a crição da prova elitista e realização da competição de seleções, cujo último vencedor foi Portugal

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, voltou a tecer críticas, este domingo, à sugestão da criação de uma Superliga Europeia, garantiu que a competição elitista "está fora de questão" e mostrou esperança em que o Euro2021 se possa disputar.

"É o sonho de dois ou três administradores de futebol na Europa que não querem saber da solidariedade. Não se interessam por nada a não ser por eles mesmos. Prejudicariam os próprios clubes, mas provavelmente ainda nem se aperceberam", afirmou o líder do organismo que tutela o futebol europeu, ao jornal MARCA.

Ceferin considerou que a ideia da Superliga Europeia, que "surgiu da demissão do ex-presidente do Barcelona [Josep Maria Bartomeu] "não é séria", mas sim "uma ideia populista ou política".

Segundo os planos, a Superliga Europeia tratar-se-á de uma competição restrita, sem descidas ou subidas de equipas, ao estilo do que acontece com as ligas norte-americanas, cingindo-se aos clubes financeiramente mais poderosos.

O presidente da UEFA assegurou, na mesma entrevista ao diário espanhol, que acredita na realização do próximo Campeonato da Europa, que fora adiado para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus, inclusive nos mesmos moldes.

"O plano é que o Europeu se jogue da mesma forma que estava prevista no ano passado. Tenho a certeza que em 2021 não o adiaremos e que se poderá jogar. Mas estaremos atentos se tivermos de mudar algo. Estou confiante que o Europeu se jogará", declarou Ceferin, "confiante de que a pandemia acaba antes da primavera".

A fase final do Campeonato da Europa vai disputar-se em 12 cidades de 12 países do Velho Continente, entre 11 de junho e 11 de julho do próximo ano.