Ceferin sobre a Superliga: "Toda a família do futebol, talvez pela primeira vez na história, se opôs"

Líder máximo da UEFA voltou a abordar um dos temas quentes do futebol internacional nos últimos anos

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, voltou a tocar no tema da Superliga Europeia. O líder do organismo que rege o futebol europeu, que esteve sempre contra o projeto, destacou a união que surgiu a partir da ideia polémica lançada por alguns dos colossos europeus.

"Os adeptos estão claramente do nosso lado. Toda a família do futebol, talvez pela primeira vez na história, se opôs a isto: clubes, federações nacionais, ligas, FIFPro, jogadores, treinadores, autoridades europeias e governos. Todos compreendemos o que significa o modelo desportivo europeu, e o futebol europeu será tão forte por causa dele. Nenhum destes clubes rebeldes tem uma equipa cheia de jogadores do seu próprio país, nem uma equipa cheia de jogadores formados nas suas equipas jovens. Sem competições abertas, o futebol desapareceria. Preocupo-me demasiado com o futebol e vou sempre adorar o jogo. Espero que todos sintam o mesmo sobre este belo jogo", referiu, em entrevista ao jornal AS.

Ceferin comentou ainda o suposto torneio de verão que alguns clubes europeus estão a pensar em criar.

"Podem jogar no verão, inverno, outono ou primavera. Podem jogar quando quiserem, e não me interessa se o fazem. Podem também jogar um torneio rebelde e não a Liga dos Campeões, se o desejarem. Não me importo", explicou.