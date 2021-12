Ceferin revela aquele que considera ser o melhor jogador da atualidade

Presidente da UEFA fez uma visita à sede da federação francesa.

Em visita à sede da Federação Francesa de Futebol, Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, revelou aquele que considera ser o melhor jogador do mundo da atualidade, tendo ainda deixado elogios à seleção francesa.

"Para mim, Michel Platini foi, na sua época, o melhor ou um dos melhores jogadores do mundo. Mais tarde, Zinedine Zidane também foi um grande jogador. E, na minha opinião, Kylian Mbappé é provavelmente o melhor jogador do mundo da atualidade", começou por dizer.

"A seleção francesa também é muito forte, estão no topo. É importante ter boas relações com todas as federações membros da UEFA. A Federação Francesa de Futebol é uma grande federação, obtém muitas conquistas. Acaba de ganhar a última edição da Liga das Nações, bem como o último Mundial. França tem produzido muitos grandes jogadores", concluiu o líder da UEFA.