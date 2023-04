Ceferin quer introduzir limite salarial aos clubes europeus: "Todos estão de acordo"

Presidente da UEFA admitiu que as regras do fair play financeiro em vigor não são suficientes para promover uma competitividade equilibrada nas competições europeias.

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, anunciou na terça-feira o desejo de os Estados Unidos acolherem jogos da Liga dos Campeões no futuro, mas esse não foi o único tópico que discutiu no podcast "Men in Blazers".

O dirigente também admitiu que as regras do fair play financeiro em vigor não são suficientes para promover uma competitividade equilibrada nas competições europeias, defendendo que a solução passa por introduzir um limite salarial comum a todos os clubes no futuro, numa ideia que garante ser consensual entre todos.

"No futuro, teremos de pensar seriamente no teto salarial, porque se os orçamentos forem muito elevados, o equilíbrio da competição torna-se problemático. Não se trata dos proprietários, trata-se do valor da competição, porque se cinco clubes ganham sempre, deixa de fazer sentido. Já falei com representantes da Comissão Europeia e estamos a tentar fazer avançar as coisas, mas tem de ser um acordo coletivo entre cada Liga e a UEFA, porque se nós fizermos e as Ligas não o fizerem, não faz sentido. Penso que isso é o mais importante e, surpreendentemente, toda a gente está de acordo. Clubes grandes, pequenos, públicos, bilionários, privados, todos concordam", assumiu.

"O limite salarial é o futuro. Espero que seja implementado o mais rapidamente possível. Estamos apenas a começar a discuti-lo, mas penso que é a solução. Atualmente, temos a regra que permite que, depois de 2024, os clubes podem gastar até 70% das receitas em salários e transferências. Mas isso não é suficiente, porque se as receitas forem de cinco mil milhões, 70% é muito. Por isso, o limite salarial é o futuro", reforçou Ceferin.

Recorde-se que, em abril de 2022, a UEFA introduziu um novo fair play financeiro que permite aos clubes europeus terem um prejuízo de até 60 milhões de euros durante três anos, desde que a massa salarial seja limitada a 90% das receitas em 2023/24, 80% no ano seguinte e 70% a partir de 2025/26.