Ceferin: o "disparate" em torno do Mundial e uma possível final four da Champions

Declarações do presidente da UEFA em entrevista ao "Le Journal Du Dimanche".

Aleksander Ceferin, concedeu uma entrevista ao "Le Journal Du Dimanche", na qual voltou a mostrar-se contra à ideia da realização de um Mundial a cada dois anos, defendida pela FIFA.

"Estou convicto de que não irá ocorrer, porque é um completo disparate. É um projeto populista que destruiria o futebol. Vai contra todos os princípios do nosso desporto, dos Jogos Olímpicos... Não é apenas mau para a Europa. É incrível como uma organização de futebol pode propor que os jogadores, já com uma carga demasiado pesada, joguem um torneio de um mês de duração a cada verão", afirmou Ceferin.

A Liga dos Campeões foi outro ponto abordado e no ar ficou a possibilidade do formato passar a incluir uma uma final four. "Ainda não discutimos isso de forma concreta devido à pandemia, mas na minha opinião seria estupendo. Falei do tema com alguns presidentes, entre eles Nasser Al-Khelaïfi (PSG) e estão de acordo", vincou.