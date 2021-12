Ceferin: "Mundial bienal? Uma treta populista, uma jogada política"

Dirigente esloveno deu a entender, novamente, que o organismo não vai deliberar favoravelmente para a concretização da mudança de calendário da prova

Aleksander Ceferin, líder da UEFA, reiterou a oposição do órgão europeu à FIFA quanto à ideia de realizar os Campeonatos do Mundo de dois em dois anos, interpretando-a como uma "treta populista" com o intuito de descapitalizar o ecossistema europeu.

"O Campeonato do Mundo bienal é uma jogada política porque a FIFA tenta enfraquecer as associações europeias, tirar-lhes dinheiro e distribuí-lo noutros locais porque isso é politicamente atrativo", afirmou o dirigente esloveno, ao "Politico".

Ceferin sublinhou, por isso, que o projeto da FIFA, promovido nos últimos meses pelo diretor de desenvolvimento da entidade, Arsene Wenger, é "non-go absoluto", dando a entender que a UEFA não deliberará favoravelmente para a sua concretização.

Apesar da reprovação de várias entidades desportivas, o organismo que tutela o futebol mundial antecipa subida de receitas de bilheteira, patrocínios e direitos de transmissão televisiva com Mundiais de dois em dois anos.

A FIFA, que conta, para já, com o apoio de 165 federações nacionais, prevê um impacto de 180 mil milhões de euros na economia, bolo esse que pode "diminuir o fosso" entre a Europa e o resto do Mundo, encurtar a margem que separa "ricos e pobres", "grandes e pequenos" e permitir um investimento em todo o planeta.

A proposta da FIFA será discutida e votada em março do próximo ano (2022). As 55 federações da UEFA e Confederação Sul-Americana (CONMEBOL), com apenas dez, mas incluindo o Brasil e a Argentina, recusam a mudança do calendário.