Ceferin eleito dirigente do ano do World Football Summit

Redação com Lusa

O Sevilha, de Espanha, e o Bengaluru United, da Índia, dividiram a distinção de melhor estratégia de internacionalização, enquanto a Liga mexicana foi premiada pelo seu contributo ao desenvolvimento do futebol feminino.

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, venceu, esta quinta-feira, o prémio de melhor dirigente da World Football Summit (WFS) devido à sua "liderança exemplar" na luta contra a criação da Superliga europeia e também pelo "sucesso" do Euro'2020.

"Aleksander Ceferin merece este prémio pela sua liderança exemplar na luta contra a Superliga europeia e pelo sucesso do Euro2020, o primeiro organizado em 11 cidades de 11 países, com as restrições associadas à pandemia da covid-19", explicou a WFS.

O WFS galardoou ainda o avançado Marcus Rashford pelo seu contributo na promoção de mudanças positivas na sociedade e criou um prémio com o nome do internacional inglês que será atribuído anualmente.