Ceferin diz que o "Caso Negreira" é "uma das situações mais graves" que viu no futebol

Barcelona está a ser investigado pelo pagamento de cerca de sete milhões de euros a uma empresa detida pelo antigo vice-presidente do Comité de Arbitragem espanhol, José Negreira. A UEFA abriu uma investigação.

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, comentou o "Caso Negreira" e disse que se trata de uma situação "extremamente grave", admitindo que pode haver sanções ao Barcelona.

"Não posso comentar diretamente o caso, porque temos um comité disciplinar independente e não tratei desse assunto em particular. No entanto, posso dizer que a situação é extremamente grave. É uma das mais graves que já vi no futebol, desde que estou envolvido", afirmou numa entrevista ao jornal esloveno "Ekipa".

"Ao nível do campeonato espanhol, é claro, o assunto já prescreveu, pelo que não pode ter consequências desportivas. No entanto, os procedimentos estão em curso, ao nível do trabalho do procurador civil espanhol. O mesmo se aplica à UEFA. Aqui, nada prescreveu", adiantou o dirigente.

O organismo que tutela o futebol europeu prepara "uma investigação relativa a possível violação do quadro legal da UEFA por parte do Barcelona, relacionada com o designado 'caso Negreira'".

O Barça está a ser investigado por pagamentos de cerca de sete milhões de euros à empresa DASNIL 95, propriedade do antigo vice-presidente do Comité de Arbitragem espanhol, José Negreira, por alegados serviços de assessoria ao clube, entre 2001 e 2018.