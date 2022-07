Everton Cebolinha não esquece: "A posição no Benfica acabou por me incomodar"

Na apresentação no Flamengo, realizada hoje após duas semanas a treinar com a equipa, o extremo referiu-se à passagem pelo Benfica.

O extremo Everton Cebolinha, que se transferiu do Benfica para o Flamengo por 13,5 milhões de euros, não esquece a passagem pelos encarnados e na apresentação pelo clube do Rio de Janeiro deixou farpas ao seu posicionamento em campo nas águias.

"Estou muito feliz de realizar esse sonho de vestir a camisa do Flamengo. Quero ter um ciclo vitorioso. Posição? Sempre estive acostumado a jogar mais pelo lado esquerdo do ataque, mas na passagem pelo Benfica fiz outras posições que me deixavam mais longe da baliza. Mas creio que professor Dorival vai dizer onde é melhor eu atuar. A posição [como ala, no Benfica] que não estava acostumado a fazer, como tod a gente sabe. Aquilo acabou por me incomodar. Toda a gente sabe onde estou habituado a jogar. Nas temporadas anteriores tinha feito 43 golos [no Benfica somou 15 em duas épocas]. Para um atacante de lado, para um extremo, é muita coisa. Não era aquilo que eu estava habituado, mas creio que foi uma aprendizagem. Evoluí também na parte tática defensiva", atirou Cebolinha, que já se treina com o Flamengo há duas semanas.

"As duas últimas temporadas coletivamente não foram da maneira que imaginávamos, mas isso afeta também no individual. Evoluí bastante, estou com a cabeça principalmente no Flamengo e a seleção depende do que eu fizer aqui", completou.