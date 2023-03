Ceballos revela quem estava na corrida com o Real e garante: "Não quero o melhor contrato"

Médio espanhol lembrou que Barcelona estava na corrida pela sua contratação, no verão de 2017

Dani Ceballos é jogador do Real Madrid desde 2017. Depois de ter dado nas vistas com a camisola do Bétis, o médio espanhol foi contratado pelo Real Madrid, que terá vencido, sabe-se agora, a corrida ao eterno rival Barcelona.

"Estava numa guerra com Real Madrid e Barcelona. Foi fundamental quando Florentino me ligou. Nenhum jogador é capaz de dizer 'não' ao Real Madrid. Foi ele que me convenceu a nível desportivo. Ele disse-me que eu era o futuro do meio-campo do Real Madrid e que queria que eu jogasse aqui. Desliguei a chamada e disse imediatamente aos meus pais que ia assinar pelo Real Madrid", explicou, conversa com Jorge Valdano.

Ceballos falou ainda sobre o futuro, uma incógnita, neste momento, uma vez que o jogador termina contrato com o Real Madrid no mês de junho. Apesar de ainda não saber onde vai jogar em 2023/2024, Ceballos tem já algumas convicções para os próximos meses.

"Quero jogar futebol e quero ser julgado pelo meu nível em campo. Não quero uma renovação se não a mereço e não quero ir para outro clube se não mereço. Quero desfrutar. Três meses? Quero jogá-los e, quando terminar, quero reunir com o meu agente, com a minha família e avaliar o que é melhor, mas não quero o melhor contrato. Quero que as pessoas, a direção e o clube decidam se sou válido ou não para eles. Agora o mais importante é concentrar-me no dia-a-dia, aproveitar ao máximo cada minuto e mostrar às pessoas que quero continuar a jogar pelo Real Madrid", explicou.