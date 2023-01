Ceballos puxou cabelo de Gavi na final da Supertaça de Espanha. Veja aqui

O Barcelona conquistou no domingo a Supertaça de Espanha, após vitória por 3-1 na final contra o Real Madrid. Durante a partida, Dani Ceballos, médio merengue, foi visto a puxar agressivamente o cabelo de Gavi, jovem catalão, que respondeu com um empurrão. Nenhum dos dois foi admoestado com cartões.

Assista ao momento:

Dani Ceballos foi visto puxando agressivamente o cabelo de Gavi no jogo de ontem, mas nem o VAR, nem o árbitro viram o lance, Ceballos não recebeu nenhum cartão.pic.twitter.com/2AIrRKokpa - (@dna_blaugrana) January 16, 2023