Ceballos provocou antigo rival depois da vitória do Real: "Dizem que nunca desistem"

Médio, que também passou pela formação do Sevilha, mas que se notabilizou como produto da academia do Bétis, ficou em casa devido à covid-19 e, à distância, deixou recados

Símbolo dos últimos anos da formação do Bétis, Dani Ceballos não deixou de provocar o antigo rival Sevilha depois da vitória do Real Madrid, por 2-3, no Ramón Sánchez Pizjuán.

"Dizem que nunca desistem, Real Madrid +3", escreveu Ceballos, ironizando sobre uma parte do hino do clube andaluz, depois dos merengues terem operado uma reviravolta de 2-0 para 2-3.

Já antes, nas redes sociais, Ceballos, que falhou a partida devido a ter testado positivo à covid-19, tinha criticado a arbitragem, particularmente o lance do golo anulado a Vinicius Jr.