Ceballos faz pela vida e agarra um lugar no Real Madrid

Responsáveis do novo campeão espanhol querem agora esperar pelo início da próxima temporada para decidir sobre se a renovação do contrato que termina em 2023 avança ou não

Aos 25 anos, Dani Ceballos, um dos jogadores espanhóis da sua geração mais cotados, vive uma fase de indefinição na carreira. Depois de uma época com pouca utilização, o médio agarrou as poucas oportunidades nas últimas semanas e pode ter garantido a continuidade no Real Madrid por mais algum tempo.

Apontado à saída neste próximo defeso ou em 2023, quando termina o seu contrato com os merengues, Ceballos demonstrou a Ancelotti e à direção do Real Madrid, segundo a Marca, que podem continuar a contar com ele, pelo menos na próxima época.

Os responsáveis do novo campeão espanhol querem agora esperar pelo início da próxima temporada para decidir sobre se a renovação do contrato que termina em 2023 avança ou não.