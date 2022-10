Ceará repudia confusão no jogo com o Cuiabá e pede desculpa aos adeptos

O emblema publicou um comunicado no qual repudia os atos de vandalismo que originaram a invasão de campo nos instantes finais do jogo com o Cuiabá, que acabou cinco minutos antes do previsto.

O Ceará repudiou e lamentou esta segunda-feira a confusão registada nos instantes finais do empate (1-1) com o Cuiabá, treinado por António Oliveira, um jogo referente à 32.ª jornada do Brasileirão e que acabou cinco minutos antes do previsto, devido a motivos de segurança.

Recorde-se que conflitos entre adeptos da casa numa das bancadas motivaram uma invasão de campo que causou vários feridos, incluindo crianças.

O emblema, atual 16.º classificado do Brasileirão, começou por condenar os atos que levaram ao pânico instalado, salientando ter auxiliado os adeptos feridos e estar a colaborar com as autoridades, com vista a identificar os responsáveis.

O Ceará pediu ainda desculpa aos seus adeptos e frisou o compromisso em "manter os recintos como ambientes seguros para as famílias".

Leia o comunicado na íntegra:

"O Ceará Sporting Club lamenta e repudia veementemente os fatos ocorridos na partida entre Ceará contra o Cuiabá, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em razão de uma confusão em um dos setores da Arena Castelão houve a necessidade de evacuação de uma parte da torcida por motivos de segurança e decisão técnica da Polícia Militar.

O clube informa, ainda, que deu todo o suporte médico aos adeptos, não contabilizando casos graves de feridos, bem como, junto aos órgãos de Segurança Pública, está adotando providências para identificar e punir os envolvidos causadores dos atos reprováveis. Aos nossos adeptos, a nossa solidariedade e um pedido de sinceras desculpas. Reforçamos nosso compromisso em manter os recintos como ambientes seguros para as famílias, entendendo que o futebol é movido a paixão, mas é um mecanismo essencial de inclusão, confraternização e entretenimento. Vamos sempre lutar pela paz, dentro e fora dos estádios".