CBF emite comunicado para negar Ancelotti como selecionador do Brasil

Imprensa brasileira deu conta de que o treinador do Real Madrid vai ser o próximo selecionador da canarinha. A CBF desmente.

No Brasil começou a circular a informação de que Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid, será o próximo selecionador da equipa brasileira. Pois bem, esta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu um comunicado em que desmente que haja acordo com o técnico italiano.

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que não procede a notícia divulgada nesta sexta-feira (10/02) de que o técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, é o novo treinador da Seleção Brasileira. O Presidente Ednaldo Rodrigues mantém as declarações dadas na quarta-feira, após o sorteio dos confrontos da Taça do Brasil. Na ocasião, o dirigente descartou especulações, disse que o assunto é tratado de forma transparente e que o técnico escolhido será anunciado no momento oportuno", lê-se na nota daquele organismo.