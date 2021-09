CBF e Premier League fazem acordo e jogadores brasileiros voltam a ficar disponíveis

Organismo brasileiro havia utilizado o regulamento da FIFA para impossibilitar a utilização de jogadores canarinhos na próxima ronda do principal campeonato inglês.

Após ver alguns clubes ingleses recusarem-se a liberar os convocados pela seleção brasileira para os jogos de qualificação para o Mundial'2022, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) havia utilizado o regulamento da FIFA para impossibilitar a utilização desses jogadores canarinhos na Premier League. Entretanto, os organismos brasileiro e inglês chegaram a um acordo.

A mesma situação vale para as associações do Chile, México e Paraguai, que tinham questões idênticas, e concordaram em renunciar à restrição automática de cinco dias que tinham a opção de impor aos clubes ingleses - o que impediria as equipas de utilizar jogadores dessas nacionalidades na jornada deste final de semana.

Assim, os oito jogadores brasileiros que estavam impedidos de jogar este fim de semana no campeonato inglês, voltam a estar disponíveis para os respetivos clubes. Em troca, os clubes ingleses prometem libertar os jogadores convocados para as rondas de outubro.

Os oito jogadores convocados pelo selecionador brasileiro para as eliminatórias do Mundial'2022 não viajaram, recorde-se, porque os respetivos clubes ingleses se opuseram a que viajassem para a América do Sul, por se encontrar na lista vermelha do governo britânico por causa da pandemia de covid-19.

Os jogadores em causa eram Alisson, Fabinho e Roberto Firmino (Liverpool), Ederson e Gabriel Jesus (Manchester City), Thiago Silva (Chelsea), Fred, (Manchester United) e Raphinha (Leeds), enquanto os dois jogadores do Zenit eram o médio Claudinho e o avançado Malcom. Sobre as negociações com os russos, ainda não há novas informações.