CBF determina vacinação obrigatória para atuar no Brasileirão e na Taça do Brasil

Testes de despistagem com intervalo de 48 horas entre cada encontro são igualmente indispensáveis

Na próxima edição do Brasileirão (Série A) e da Taça do Brasil, os jogadores apenas poderão atuar caso estejam totalmente vacinados contra a covid-19, determinou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), através do guia de medidas sanitárias.

Além da vacinação - validada após 14 dias desde a inoculação (de duas doses ou de dose única) - contra a doença causada pelo coronavírus, cada atleta tem que realizar testes de despistagem com intervalo de 48 horas entre cada encontro.

Cada clube tem "a obrigação de apresentar um certificado de vacinação completo contra a COVID-19 à Comissão Médica da CBF [referente a cada atleta]", referiu a CBF, numa declaração, citada pela Imprensa brasileira.

Caso um jogador (e até elementos do pessoal técnico dos clubes) não tiver um documento válido que comprove a inoculação completa, ficará de fora dos jogos cuja organização está a cargo do órgão que tutela o futebol brasileiro.

"A CBF reitera a adoção das medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias e contribui diretamente para assegurar que as atividades se realizem de forma responsável, segura e atempada em cada local (...) ", escreveu o organismo, no guia médico disponibilizado na última semana.

A próxima edição do Brasileirão terá início em 10 de abril de 2022.