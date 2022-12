CBF aborda sucessão de Tite e reforça que a decisão só virá em 2023

Em comunicado, a Confederação Brasileira de Futebol lembrou que o respetivo presidente não nomeou ou autorizou qualquer pessoa a participar no processo de escolha de novo selecionador do "Escrete", uma decisão que só será anunciada em janeiro de 2023.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu esta segunda-feira um comunicado no qual garante que o respetivo presidente, Ednaldo Rodrigues, não nomeou ou autorizou qualquer pessoa da entidade a participar no processo de escolha de novo selecionador do "Escrete".

Após a despedida de Tite, na sequência da eliminação do Brasil nos quartos de final do Mundial'2022, diante da Croácia (2-1 no desempate por penáltis), vários nomes têm sido apontados à sucessão, incluindo os de Abel Ferreira (Palmeiras), José Mourinho (Roma) ou Jorge Jesus (Fenerbahçe).

Pep Guardiola (Manchester City) e Carlo Ancelotti (Real Madrid) chegaram a ser apontados como os favoritos ao cargo, mas a recente renovação de contrato do técnico catalão até 2025 e a intenção do italiano em cumprir o respetivo vínculo até 2024 terão afastado a possibilidade de assumirem o comando canarinho.

De resto, a CBF reforçou que o anúncio do novo selecionador do Brasil só será efetuado em janeiro de 2023, tal como anteriormente referido a 17 de novembro.

Leia também FC Porto Mundial'2022 rende mais de 1,3 milhões de euros ao FC Porto Fim da participação de Portugal determinou o valor a que o FC Porto tem direito a receber da FIFA pela presença de atletas na prova. Chegada de Diogo Costa, Pepe e Otávio aos "quartos" possibilitou encaixe global de quase 800 mil euros. Eustáquio, Taremi e Grujic saíram na fase de grupos e "valem" cerca de 170 mil euros cada um.

Leia o comunicado na íntegra:

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem a público reiterar que o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, não nomeou ou autorizou qualquer pessoa da confederação (vice-presidentes, diretores, executivos ou funcionários) ou de fora da confederação (presidentes de federação ou dirigentes de clubes) a procurar, em nome da Presidência, qualquer treinador ou profissional do futebol para a composição da equipa que irá trabalhar junto da Seleção Brasileira Masculina de Futebol, com o foco na classificação para a Copa do Mundo de 2026. A CBF também desautoriza qualquer pessoa a falar em nome da entidade sobre o assunto.

Em nota divulgada no dia 17 de novembro, a posição oficial da CBF já havia sido informada: o anúncio do novo treinador e da comissão técnica só será feito em janeiro de 2023.

A CBF reforça, ainda, que Ednaldo Rodrigues irá tratar de todo o processo de escolha com seriedade, isenção e tranquilidade, ou seja, sem considerar pressões. Tudo será conduzido de forma responsável e com clareza, seguindo as diretrizes da sua gestão e com o objetivo máximo de fazer o melhor para o futebol brasileiro nos próximos anos.

- Não falo nem com os meus familiares sobre esse assunto. Por isso, nenhum dirigente ou funcionário da CBF está autorizado a falar do futuro da Seleção. Quem falar sobre isso, não estará dizendo a verdade, além de causar danos ao trabalho da imprensa e levar desinformação aos torcedores. Isso é um desrespeito. Todo o processo será feito com total isenção, tempo e estudo necessários - afirmou Ednaldo Rodrigues".