Cazorla regressa ao ponto de partida e vai receber o salário mínimo

Mais de 20 anos depois, o médio ofensivo regressou ao Real Oviedo, clube da formação, onde vai receber o salário mínimo estipulado para as equipas da segunda divisão espanhola.

O Real Oviedo anunciou esta quarta-feira a contratação a custo zero de Santi Cazorla, que estava livre no mercado depois de uma passagem pelo Catar e regressa mais de 20 anos depois ao clube da formação, onde, a seu pedido, vai receber o salário mínimo estipulado para a segunda divisão espanhola.

O médio ofensivo espanhol, de 38 anos, assinou por uma temporada e, para além de auferir um salário humilde, vai ceder todos os seus direitos de imagem ao Oviedo, com a única condição de que 10 por cento da venda das suas camisolas seja investido na formação do clube.

Campeão europeu por duas vezes pela Espanha, Cazorla saiu da academia do Oviedo em 2002, destacando-se ao serviço do Villarreal e Arsenal. Nas últimas três temporadas e meia representou o Al Sadd, do Catar, onde registou nove golos e as mesmas assistências em 30 jogos em 2022/23.

