Cavani virou um problema por resolver neste mercado em Espanha

Cavani tem mais uma época de contrato com o Valência

Valência não conta com o avançado, mas este não quer rescindir.

A relação entre Cavani e o Valência já teve melhores dias e promete fazer correr muita tinta nos próximos tempos. O avançado uruguaio tem mais um ano de contrato com o emblema ché, mas não entra nas contas do técnico Rubén Baraja, rejeitando todavia a possibilidade de rescindir o vínculo - cenário desejado pelo clube, de modo a poder equilibrar as contas.

Cavani, de 36 anos, tem pretendentes (entre os quais o Boca Juniors), pelo que a solução poderá passar pela cedência de uma época ao emblema argentino, que assumiria os salários do uruguaio nesse período.

Sete golos em 28 jogos foram os números de Cavani na época 2022/23.