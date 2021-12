"Cavani? Temos de esperar um pouco, veremos que possibilidades existem"

O uruguaio Edinson Cavani não fecha as portas a um eventual regresso à América do Sul.

Livre para negociar o destino a partir de janeiro, o avançado Edinson Cavani é alvo de diversos clubes no mercado europeu. Entre as equipas que já demonstraram interesse do jogador do Manchester United estão a Juventus e o Barcelona. Este domingo, uma notícia do Brasil garante que o Corinthians também acompanha de perto a situação do uruguaio e sonha tê-lo em 2022.

De acordo com o Globoesporte, o Corinthians consultou a situação de Cavani. O empresário [e irmão] do jogador deixou a possibilidade em aberto.

"Temos de esperar um pouco [sobre uma volta à América do Sul], veremos que possibilidades existem. Óbvio que se alguma equipa do Brasil aparecer com um bom projeto, podemos sempre ouvir. Tenho a obrigação de fazer chegar a Cavani todas as opções", disse Walter Guglielmone.

Recentemente, outra equipa brasileira também teve o nome veiculado a Cavani: o Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira. A situação, entretanto, não seria levada tão a sério como faz o Corinthians. A equipa de São Paulo, recorde-se, repatriou este ano o médio Willian, que estava sem espaço no Arsenal.